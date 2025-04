Homem morre após ser atingido acidentalmente durante caçada a javalis em Cristalina

Um homem de 45 anos morreu na manhã de sábado (19) após ser baleado acidentalmente durante uma caçada a javalis na zona rural de Cristalina, município do Entorno do Distrito Federal. O disparo teria sido feito pelo próprio cunhado da vítima, que participava da atividade com outros dois homens.

De acordo com informações apuradas pelas autoridades, o grupo saiu por volta das 10h para caçar javalis com o auxílio de cães farejadores. Durante a perseguição a um animal, um dos caçadores efetuou um disparo com uma espingarda calibre 12. A vítima, que estaria na linha de tiro no momento do disparo, acabou sendo atingida.

Após ouvir os gritos de socorro pelo rádio de comunicação, os outros integrantes do grupo tentaram socorrer o homem, levando-o em uma caminhonete até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina. Apesar da tentativa de salvamento, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e o autor do disparo informou que todos os envolvidos tinham registro no Sistema do Exército para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CAC), mas nenhum documento foi apresentado no local.

Duas espingardas calibre 12 e 13 cartuchos foram entregues à Delegacia de Polícia Civil para análise. O autor do disparo foi conduzido para prestar depoimento e passou por exame de corpo de delito. A investigação foi registrada como disparo acidental com resultado de morte. A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cristalina.