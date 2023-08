Homem morre após ser atropelado por caminhão de coleta de lixo

Um homem que pedia dinheiro na rua foi atropelado e morto por um caminhão de coleta de lixo, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. O acidente foi registrado na tarde do último sábado (26).

De acordo com as informações, Alfredo Júlio do Nascimento, de 72 anos, estava andando entre os veículos quando, ao voltar para a calçada, foi atingido pelo caminhão.

Em, nota a Prefeitura de Itumbiara lamentou a morte do idoso. Além disso, informou que a coleta de lixo é feita por uma empresa terceirizada e que está prestando todas as informações à polícia na investigação da responsabilidade deste acidente. O sepultamento da vítima foi realizado na manhã de domingo (27), no cemitério Parque da Saudade.