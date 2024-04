Homem morre em colisão na BR-050 em Catalão

Um homem de 42 anos faleceu após o carro que conduzia colidir na traseira de um caminhão carregado com maracujá, na noite de quarta-feira (17), na BR-050, Km 239, em Catalão.

Segundo informações preliminares, o motorista do veículo VW/Saveiro ficou preso às ferragens devido ao impacto da colisão. Apesar do acionamento de uma equipe de resgate, a vítima foi encontrada sem vida no local.

O condutor do caminhão, que seguia no sentido Campo Alegre de Goiás a Catalão, não sofreu ferimentos. Teste de bafômetro realizado indicou que ele não estava alcoolizado.