Homem que transportava 76 quilos de cocaína é preso preventivamente

Equipes policiais da 10ª Delegacia Regional de Ceres (Delegacia de Polícia de Crixás e Subdelegacias de Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Uirapuru), deflagraram a Operação Focus, nesta quarta-feira, 16, para efetuar a prisão preventiva de indivíduo indiciado pela prática de tráfico de drogas. No início do mês de agosto, o respectivo suspeito foi preso em flagrante, em Crixás, pela Polícia Rodoviária Federal, ao transportar 76 quilos de cocaína em um fundo falso de um veículo.

Apesar da prisão, o indivíduo foi colocado em liberdade provisória, pelo Poder Judiciário, após audiência de custódia. Contudo, no mesmo dia, o Ministério Público da Comarca de Crixás recorreu da decisão, e o Tribunal de Justiça de Goiás determinou a prisão preventiva do investigado. O homem foi localizado no Distrito de Luzelândia, município de Santa Terezinha de Goiás.