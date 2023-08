Homem tenta fugir de blitz e é preso pela Polícia Militar

Um homem de 31 anos foi preso, na madrugada deste sábado (05), após tentar fugir a pé de uma blitz policial no Jardim Itaipu, em Goiânia.

De acordo com as informações do Batalhão de Trânsito, o homem dirigia um carro quando avistou a blitz e, tentando desviar, acabou perdendo o controle do veículo, bateu em uma placa de sinalização, e tentou fugir a pé.

O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro mas, segundo a Polícia, estava visivelmente embriagado. Ele foi multado e o veículo entregue a um condutor habilitado.