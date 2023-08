Homem tenta matar a esposa e o sogro, no Dia dos Pais

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso depois de tentar matar a esposa e o sogro, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, ele teria atirado contra os dois durante uma festa do Dia dos Pais, no Setor Coimbra, em Goiânia. O autor teria dito aos militares que ele e o sogro ingeriram bebida alcoólica e que discutiram por desavenças antigas.

Pai e filha foram encaminhados ao Hugo e ao Hospital Samaritano. A mulher recebeu alta, mas o homem está na UTI e o estado de saúde é considerado grave.

O autor dos disparos foi encaminhado à Central de Flagrantes.