Nesta segunda-feira, 11 de agosto, o horóscopo do dia aponta para um clima de expansão e confiança, com a Lua transitando por Sagitário. Esse posicionamento inspira otimismo, abertura para novas experiências e vontade de sair da rotina. Ao mesmo tempo, o Sol em Leão reforça a autoestima e o desejo de brilhar, incentivando decisões mais ousadas.

A Lua em Sagitário estimula a busca por novos conhecimentos, viagens e interações estimulantes. Já o Sol leonino pede que você assuma seu protagonismo, seja no trabalho, nas relações ou nos projetos pessoais. É um dia para unir visão de futuro e coragem para agir.

Amor e relacionamentos

O clima é leve e expansivo. Momento ideal para conversas francas e planos a dois que envolvam aventuras ou mudanças. Solteiros podem se sentir mais confiantes para se aproximar de alguém.

Trabalho e finanças

A energia favorece decisões ousadas e criativas, especialmente em projetos que envolvam comunicação, ensino ou viagens. Evite, porém, prometer mais do que pode cumprir.

Saúde e bem-estar

O entusiasmo é alto, mas lembre-se de respeitar seus limites físicos. Atividades ao ar livre e contato com a natureza ajudam a recarregar as energias.

Previsões para os 12 signos

Áries

Coragem para iniciar algo novo. O dia favorece desafios intelectuais e aventuras.

Touro

Mudanças internas ganham força. Hora de desapegar do que não traz mais segurança real.

Gêmeos

Relacionamentos pedem clareza e honestidade. Bom momento para alinhar expectativas.

Câncer

Organize sua rotina e defina metas concretas. Pequenos ajustes trarão grandes resultados.

Leão

Confiança em alta! Ouse mostrar seu talento e liderança.

Virgem

Introspecção necessária. Reflita sobre crenças e planos antes de agir.

Libra

Amizades e conexões sociais rendem boas oportunidades. Esteja aberto ao novo.

Escorpião

Assuma responsabilidades profissionais com firmeza. Reconhecimento está próximo.

Sagitário

Com a Lua no seu signo, energia e entusiasmo se renovam. Aposte em novos caminhos.

Capricórnio

Planejamento é essencial hoje. Evite improvisar em decisões importantes.

Aquário

Trabalhos em grupo e projetos coletivos fluem bem. Compartilhe ideias sem medo.

Peixes

Criatividade em alta no trabalho. Momento bom para iniciar projetos artísticos.

Dica astrológica do dia

Sonhar grande é importante, mas lembre-se de construir o caminho com passos consistentes. O céu pede coragem com responsabilidade.

