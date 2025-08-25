search
Horóscopo

Horóscopo de hoje (25/08): Sol em Virgem inaugura ciclo de foco, disciplina e organização

A semana começa com energia prática e detalhista: momento ideal para organizar pendências e cuidar do bem-estar.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2025 - 11:27

Segunda-feira de foco, organização e disciplina! Veja o que os astros reservam para o seu signo

Nesta segunda-feira, 25 de agosto, a Lua transita por Virgem, ao lado do Sol também nesse signo, trazendo um clima de praticidade, organização e atenção aos detalhes. O dia favorece rotinas, saúde, produtividade e resolução de tarefas que estavam acumuladas.

É um momento de disciplina, mas cuidado para não se perder em críticas excessivas ou perfeccionismo. O ideal é equilibrar o senso de responsabilidade com leveza, sem se cobrar além do necessário.

Amor e relacionamentos

A comunicação pode ser mais racional do que emocional. Mostre cuidado com pequenos gestos e atenção às necessidades do outro. Evite julgamentos e valorize a escuta.

Trabalho e finanças

Excelente para planejar, revisar contratos, organizar prazos e colocar a casa em ordem no campo profissional. Finanças pedem atenção aos detalhes: reveja gastos e separe o essencial do supérfluo.

Saúde e bem-estar

Dia favorável para iniciar hábitos saudáveis ou retomar exercícios. Pequenos ajustes na rotina podem fazer grande diferença.

Previsões para os 12 signos

♈ Áries – Foco no trabalho: priorize organização e metas claras.

♉ Touro – Momento de prazer simples e criatividade prática. Valorize hobbies que tragam bem-estar.

♊ Gêmeos – Assuntos familiares exigem atenção. Organize o lar e resolva pendências antigas.

♋ Câncer – Comunicação clara será fundamental. Evite críticas duras e aposte na empatia.

♌ Leão – Questões financeiras em destaque. Planeje melhor seus investimentos e gastos.

♍ Virgem – Sol e Lua no seu signo fortalecem energia pessoal. Boa fase para novos projetos.

♎ Libra – Reserve momentos de introspecção. Cuidar da saúde mental será essencial.

♏ Escorpião – Contatos e amizades podem render apoio e novas oportunidades.

♐ Sagitário – O trabalho pede foco. Reconhecimento pode vir de sua dedicação.

♑ Capricórnio – Ótimo dia para estudos e aperfeiçoamento. Expanda seus horizontes.

♒ Aquário – Transformações internas pedem desapego. Foque no essencial.

♓ Peixes – Parcerias e relações ganham força. Seja flexível, mas mantenha clareza.

Dica astrológica do dia:

Comece a semana com organização e praticidade, mas lembre-se: perfeição não existe. Avance passo a passo.

🔗 Leia mais horóscopos e dicas de astrologia em: www.horoscopovirtual.com.br

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo
Horóscopo

Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo

25/08/2025
Eclipse em setembro 2025 traz mudanças profundas: veja o horóscopo mensal para cada signo
Mundo

Eclipse em setembro 2025 traz mudanças profundas: veja o horóscopo mensal para cada signo

21/08/2025
Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal

20/08/2025
Horóscopo de Hoje (15/08): Sol em Leão e Lua em Aquário inspiram criatividade e inovação nesta sexta-feira
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (15/08): Sol em Leão e Lua em Aquário inspiram criatividade e inovação nesta sexta-feira

15/08/2025
Horóscopo de Hoje (13/08): Lua em Capricórnio pede foco e disciplina nesta quarta-feira
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (13/08): Lua em Capricórnio pede foco e disciplina nesta quarta-feira

13/08/2025
Anvisa Ozempic
Saúde

Anvisa proíbe versão manipulada de Ozempic, Wegovy e Rybelsus

25/08/2025
Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo
Horóscopo

Temporada do Sol em Virgem começa: veja quais famosos são do signo

25/08/2025
TCM revoga suspensão de contrato de R$ 107 milhões da Saúde de Goiânia
Poder

TCM revoga suspensão de contrato de R$ 107 milhões da Saúde de Goiânia

25/08/2025
Decar
Cidades

Polícia Civil prende família especializada em desviar cargas

25/08/2025
Pesquisa