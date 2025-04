Horóscopo do dia 11/04: emoções à flor da pele e intuição aguçada nesta sexta-feira

A sexta-feira chega com a Lua em transição para Libra, trazendo à tona questões emocionais, relações interpessoais e a busca por equilíbrio. O momento favorece a escuta, a empatia e a tomada de decisões mais conscientes com base na intuição.

Amor e Relacionamentos:

As emoções ganham intensidade, mas também mais sensibilidade. Casais podem ter conversas importantes sobre o futuro e o que desejam construir juntos. Solteiros estarão mais seletivos, buscando conexões reais e recíprocas. O clima é ideal para fortalecer laços ou esclarecer sentimentos.

Trabalho e Finanças:

A diplomacia será um diferencial no ambiente profissional. Aposte no diálogo, na cooperação e no senso de justiça para resolver conflitos ou negociar acordos. Nas finanças, é hora de avaliar parcerias e reorganizar despesas com mais equilíbrio.

Saúde e Bem-estar:

Busque atividades que promovam harmonia interior — como meditação, yoga ou caminhadas ao ar livre. Evite excessos e preserve sua energia emocional. Manter-se centrado é a chave para atravessar o dia com leveza e clareza.

