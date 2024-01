Hospital Araújo Jorge faz campanha para doação de sangue

Em meio à temporada de férias, os bancos de sangue enfrentam o déficit de doadores. A realidade não é diferente no Hospital Araújo Jorge. Com uma média atual de apenas 20 doadores por dia, enquanto a demanda ideal seria de 60, a situação torna-se alarmante. Ciente desse desafio, a Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (APEG) lançou, nesta segunda-feira, uma campanha de doação de sangue com o objetivo crucial de minimizar esse déficit e garantir o abastecimento necessário para salvar vidas.

Neste período, é comum observar uma significativa redução no número de doadores, resultando em uma disparidade entre a oferta e a demanda por bolsas. O Hospital Araújo Jorge realiza anualmente 11 mil transfusões de sangue, mas enfrenta a limitação de receber apenas 8 mil bolsas. Esta campanha emergencial se torna vital para atender às necessidades dos pacientes que dependem dessas transfusões.

A APEG convoca não apenas seus procuradores associados, mas toda a comunidade a participar dessa causa nobre. A doação de sangue é um ato de solidariedade que transcende qualquer vínculo profissional, e cada doador potencial representa uma oportunidade real de salvar vidas.

“A interface com a sociedade é um dos papéis da APEG, e desde o ano passado temos buscado auxiliar o Hospital Araújo Jorge por meio de ações solidárias, como doação de roupas, bolachas e, agora, de sangue. Conscientizar os procuradores e familiares é uma forma de dar exemplo sobre o cuidado que queremos com nosso estado e também com nosso povo”, explica o presidente da APEG, Claudiney Rocha, o primeiro a doar para a campanha.

Como participar

A campanha estará aberta de 15 a 19 de janeiro, das 7h às 17h, no Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge. Todos os interessados, dentro dos requisitos para doação, são bem-vindos a contribuir. É fundamental lembrar que pequenos gestos podem ter um impacto significativo e a doação de sangue é uma maneira tangível de fazer a diferença.

Regras para Doação de Sangue

• Idade entre 16 e 69 anos.

• Peso superior a 50kg.

• Boas condições de saúde.

• Autorização dos responsáveis para menores de 18 anos.

• Pelo menos uma doação anterior aos 60 anos para doadores acima dessa idade.

• Estar descansado, alimentado e apresentar um documento oficial com foto no momento da doação.