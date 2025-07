Hospital de Uruaçu realiza mais de 58 mil atendimentos oncológicos em 3 anos

O Centro de Oncologia do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, completa três anos de funcionamento em julho. Desde 2022, já foram realizados mais de 58 mil atendimentos oncológicos para pacientes de todo o estado. Inaugurado em 2022, o serviço de oncologia do HCN é o primeiro da rede de saúde estadual habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

O tratamento contra o câncer ofertado no HCN reforça o compromisso do Governo de Goiás com a política de regionalização, uma vez que antes dele esse serviço era ofertado exclusivamente em unidades de saúde localizadas em Goiânia.

Ao todo, o Centro de Oncologia do hospital possui 30 leitos de internação clínica e cirúrgica, ambulatórios para consultas e exames equipados com tecnologia de ponta e uma equipe especializada em tratamento oncológico clínico e cirúrgico.

Em apenas três anos, o serviço de oncologia do hospital realizou 38.879 consultas, 10.024 sessões de quimioterapia, 7.193 exames de biópsia e 2.505 cirurgias. Nesse mesmo período, o Centro de Oncologia realizou 5.344 altas médicas, clínicas e cirúrgicas de pacientes oncológicos.

“Aqui é um hospital de primeiro mundo. Eu gosto de vir para cá porque às vezes estou com algum problema e chego aqui, converso, cuidam de mim com o maior carinho. É um momento muito doloroso para gente, para família e até mesmo para as enfermeiras, mas elas têm um jeito de não deixar a gente mal”, relata Zelina Maria de Jesus, de 59 anos, que está em tratamento oncológico no hospital há três anos.

Avanços na rede oncológica

Em Goiás, o enfrentamento ao câncer é uma das prioridades do Governo de Goiás, que nos últimos anos tem ampliado o atendimento aos casos da doença. O Estado investe anualmente R$ 35 milhões no tratamento do câncer e realizou, entre 2018 e 2024, mais de 31 mil cirurgias na área oncológica, além da marca expressiva de mais de um 1,2 milhão de consultas, exames e tratamentos realizados aos pacientes goianos diagnosticados com câncer.

Além da inauguração do Centro de Oncologia do HCN, em Uruaçu, o Estado também passou a ofertar, no final de 2022, o atendimento a pacientes com câncer no Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI). A unidade realiza atendimentos ambulatoriais e tratamento de alta complexidade oncológica, contando com 20 leitos de internação adulto oncológica e 15 poltronas para as sessões de quimioterapia.

Cora

Em junho deste ano, o Governo de Goiás iniciou atendimentos pediátricos no Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora), primeiro hospital público destinado exclusivamente ao tratamento do câncer no estado. A unidade possui aparelhos modernos e ampla estrutura física. A primeira etapa, que será inaugurada em breve, teve investimento estadual de R$ 192,7 milhões em obras e R$ 63,2 milhões em equipamentos.