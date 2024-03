Hospital em Uruaçu realiza 1,1 mil partos de alto risco no Centro-Norte Goiano

Referência em obstetrícia e gestação de alto risco, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado em Uruaçu, realizou 1,1 mil partos de alto risco em um ano. Com uma maternidade completa, incluindo centro obstétrico e UTI neonatal e pediátrica, a unidade oferece atendimento de qualidade para gestantes e crianças de 60 municípios da região.

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância do hospital na estratégia de regionalização da saúde, garantindo dignidade no atendimento aos moradores do Norte Goiano. Administrado pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), o HCN possui perfil de média e alta complexidade, com mais de 300 leitos, incluindo 10 leitos exclusivos na UTI neonatal.

A pediatra Carolina Gomes enfatiza os cuidados especializados oferecidos na UTI médica neonatal e pediátrica, mudando salvar vidas e garantir um desenvolvimento saudável para os bebês. O centro obstétrico do HCN também é destacado pela coordenadora Juliana Montalvão, que ressalta sua contribuição na redução de complicações durante o parto e na promoção de um começo saudável para os recém-nascidos, além de receber casos ginecológicos e oncoginecológicos.

Parto adequado

O HCN conta com o projeto Parto Adequado, método que permite partos naturais (os mais recomendados) sem dor. É utilizada anestesia “peri walking”, que envolve a administração de anestésicos na medula espinhal, reduzindo a dor com a manutenção da sensibilidade. Assim, a paciente permanece ativa, caminhando e ajustando sua posição conforme necessário, o que é benéfico para o progresso do parto. Foto