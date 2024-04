Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 38 áreas com cadastro reserva

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em Goiânia, está promovendo seu terceiro processo seletivo de 2024, visando formar cadastro reserva para candidatos em ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD) em 38 cargos distintos. Os salários oferecidos variam de R$1.450,00 a R$11.738,86.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024, das 8h às 14h, na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Os interessados devem apresentar ficha de inscrição preenchida, além de todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo, em suas versões originais e cópias.

Detalhes adicionais sobre o processo seletivo, bem como informações sobre os cargos disponíveis, podem ser encontrados no site www.isgsaude.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”.

Confira os cargos:

• Analista da Qualidade

• Analista de Análises Clínicas

• Analista de Gestão de Pessoas em Desenvolvimento

• Analista de Suporte

• Analista Financeiro/Custos

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Farmácia

• Bibliotecário

• Condutor de Paciente – Maqueiro

• Enfermeiro CME/CC

• Enfermeiro de Educação Continuada

• Enfermeiro do Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica (NHVE)

• Enfermeiro do Trabalho

• Enfermeiro Gestor de Leitos

• Enfermeiro SCIH

• Engenheiro Clínico

• Engenheiro do Trabalho

• Farmacêutico

• Faturista

• Fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• Médico do Trabalho

• Monitor de Brinquedoteca

• Motorista

• Nutricionista

• Psicólogo Hospitalar

• Técnico de Enfermagem CME/CC

• Técnico de Laboratório

• Técnico de Nutrição

• Técnico de TI

• Técnico em Eletrônica

• Técnico em Segurança do Trabalho

• Técnico Transfusionista

• Telefonista

• Terapeuta Ocupacional

• Tutor de Fisioterapia

• Tutor de Nutrição

• Tutor de Psicologia