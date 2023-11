Hugo abre processo seletivo com 46 vagas para início imediato

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está com inscrições abertas para processo seletivo com 46 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva. São ofertadas vagas de nível médio/técnico e superior para as áreas administrativa e assistencial.

Os interessados devem se inscrever até as 14h do dia 24 de novembro no site: www.hugo.org.br, na aba processo seletivo, ou no link https://hugo.org.br/processoseletivo/.

A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários variam entre R$ 1.380,00 e R$ 9.750,00, mais adicional de Insalubridade de 20% do piso de cada categoria.

O processo de Seleção e Contratação de Pessoal é composto por quatro etapas: pré-classificação curricular, análise curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos e entrevista e avaliação psico-laboral.