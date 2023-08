IBGE: Goiás registra a menor taxa de desemprego desde 2014

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua) revelaram que Goiás registrou, no segundo trimestre deste ano, a menor taxa desempregadas desde 2014. Melhor resultado alcançado nos últimos anos, o indicador ficou registrado em 6,2%. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (15).

Em Goiânia, a taxa de desocupação foi de 5,1%. “São números que nos alegram e nos motivam a seguir firmes na qualificação profissional dos goianos e nos incentivos para geração de emprego e renda”, destaca o governador Ronaldo Caiado.

O rendimento médio do goiano cresceu 14,3% de 2022 para 2023 e se manteve acima da média brasileira. No segundo trimestre de 2023, em Goiás, o Rendimento Médio Habitual de Todos os Trabalhos, apontado pela pesquisa, foi de R$ 2.969. O valor é R$ 372 superior ao rendimento médio registrado no mesmo período do ano passado, que ficou em R$ 2.597. O dado geral do país foi de R$ 2.921.