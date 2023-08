Idoso de 78 anos é agredido pelo próprio filho após discussão

Um homem de 43 anos suspeito de agredir o próprio pai, um idoso de 78 anos. Segundo a Polícia Civil, o idoso mora com a esposa, hospitalizada em razão de uma queda, e foi surpreendido por seu filho na manhã de quarta-feira (23), em casa. O autor, segundo o pai, reclamava da desordem da residência, entrando em seguida em discussão e partindo para agressão.

Assim que a Polícia Civil foi informada do caso, os policiais foram até a casa e constataram as agressões. O idoso, que ainda não havia recebido atendimento médico, foi encaminhado ao hospital com lesão grave no braço esquerdo.

O autor deverá ser devidamente indiciado pela conduta.