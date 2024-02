Idtech abre processo seletivo para HGG e Hemocentro

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) e do Hemocentro Coordenador, anuncia a abertura de um Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Diversos cargos estão disponíveis, abrangendo áreas como medicina, nutrição, transporte de pacientes e enfermagem.

Os interessados têm o período de 22 a 25 de fevereiro de 2024 para realizar suas inscrições gratuitas por meio do site oficial do Idtech (idtech.org.br), na seção “Trabalhe Conosco”. O edital completo com todas as informações sobre a seleção também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

A seleção dos candidatos ocorrerá em até três etapas, dependendo do cargo desejado. As etapas incluem Avaliação de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos, Avaliação Curricular, Avaliação Psicológica e/ou Dinâmica em Grupo, e entrevista por competência.

Os salários oferecidos variam de R$ 2.704,87 a R$ 10.942,07, dependendo do cargo e da carga horária. Os contratados serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios específicos, como alimentação, seguro de vida, além de convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Ipasgo.

Os candidatos devem acompanhar os resultados e convocações exclusivamente pelo site oficial do Idtech (idtech.org.br). O cronograma completo, com as datas das etapas do processo seletivo, está detalhado no edital disponível no mesmo endereço eletrônico.