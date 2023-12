Idtech abre processo seletivo para médico e recepcionista na Rede Hemo

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social (OS) responsável pela gestão da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo), abriu processo seletivo para contratação imediata e formação de cadastro reserva para médico generalista e recepcionista. Os interessados devem se inscrever entre os dias 21 e 26 de dezembro, pelo site idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”, onde também está disponível o edital com todas as informações da seleção. As inscrições são gratuitas.

As vagas são para médico generalista, para atuar nas unidades da Rede Hemo de Formosa e Rio Verde e também para recepcionista, para as unidades de Quirinópolis e Rio Verde. Os salários vão de R$ 1.772,66 a R$ 5.744,08. Os selecionados serão contratados em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios específicos de acordo com a carga horária e local de trabalho, relativos à alimentação, além de seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Os candidatos devem acompanhar os resultados e as convocações do processo seletivo, exclusivamente, pelo site idtech.org.br. O cronograma completo, com datas das etapas do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico.

Acesse os editais em andamento: https://encr.pw/VE1UQ