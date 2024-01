Idtech abre vagas de início imediato e cadastro reserva

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech abre processo seletivo para vagas de início imediato e formação de cadastro de reserva, para atuação no Idtech, Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG e Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz, unidade da Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, em Goiânia. O edital para contratação é realizado em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. As inscrições gratuitas podem ser realizadas no período de 25 a 28 de janeiro de 2024, exclusivamente, pelo site www.idtech.org.br, seção “Trabalhe Conosco”, ícone [Área do candidato], campo [Quero me cadastrar].

Os cargos disponíveis são: Auxiliar Administrativo Pleno/Departamento Pessoal, Analista em Saúde – Farmacêutico (Clínico), Analista em Saúde – Farmacêutico (Hospitalar), Analista em Saúde – Fisioterapeuta I, Analista em Saúde – Fonoaudiólogo, Auxiliar Administrativo Júnior I ou II/Recepcionista e Auxiliar Administrativo Pleno/Custos.

A avaliação dos candidatos será realizada em três etapas: prova de conhecimentos gerais e/ou específicos (on-line) ou avaliação prática de digitação (presencial), avaliação curricular, avaliação psicológica e/ou dinâmica em grupo e entrevista por competências. Os salários variam entre R$ 1.687,36 e 7.889,17.

Para validar a inscrição no site, o candidato deve realizar um cadastro inicial, preencher o formulário virtual, se candidatar a vaga, além de anexar os documentos obrigatórios para concorrer ao cargo pretendido. Todos os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhadas exclusivamente pelo site www.idtech.org.br e de acordo com o cronograma descrito no edital.