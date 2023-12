O Instituto Federal Goiano (IFG) abriu processo seletivo para a contratação de professores substitutos com salários de até R$ 6 mil. A atuação dos profissionais será em Trindade, Catalão e Ceres.

A seleção será composta por prova de desempenho didático e prova de títulos. As vagas disponíveis serão para o regime de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro, e a taxa é de R$ 50 para todas as vagas. O edital completo está no site da instituição.