Imas publica novo edital de credenciamento para prestadores

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores da Capital (Imas), publicou o edital de chamamento público para o credenciamento de profissionais prestadores de serviços de saúde para reforçar a assistência médica da rede conveniada do instituto.

O edital n° 02/2024 pessoa física, publicado no Diário Oficial do Município, está disponível na página do Imas, no site da Prefeitura – www.goiania.go.gov.br/imas.

“Estamos antecipando as recomendações da Universidade Federal de Goiás, responsável pela nossa auditoria, para acelerar o processo de reestruturação do instituto. Além disso, essa publicação tem o objetivo de garantir que os usuários tenham acesso a serviços de qualidade, além de mais segurança jurídica ao Imas”, afirma o presidente do Imas, Marcelo Marques Teixeira.

O credenciamento permanecerá aberto para novos profissionais pelo período de cinco anos, mesmo período de validação dos contratos, contados da data de assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogados. Os interessados em participar do chamamento público deverão protocolar eletronicamente os documentos de habilitação no site do município.

As novas regras garantem assistência integral na promoção e proteção da saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção dos serviços prestados aos usuários e familiares. Em contrapartida, o Imas pagará os serviços efetivamente prestados, após validação dos dados faturados, com base nos valores previstos nas Tabelas de Referências adotadas pelo instituto.

O prazo para efetivar o pagamento será de no máximo 90 dias úteis, contados a partir do protocolo da Nota Fiscal. Para a inclusão do crédito na lista de ordem cronológica de pagamentos, será utilizado o dia de referência em que foi realizada a liquidação da despesa.

“O pagamento cronológico é uma recomendação da UFG para garantir o pagamento de novos contratos, sem prejudicar débitos em aberto junto ao instituto. A próxima fase do processo de reestruturação é enviar à Câmara Municipal a proposta da criação do hospital do servidor, que deve acontecer nos próximos dias”, completou o presidente.