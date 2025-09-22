search
Brasil

Imprensa internacional repercute protestos contra anistia e PEC da Blindagem no Brasil

Os atos reuniram milhares de pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Em Goiânia também houve manifestação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 08:17

Veiculos apontaram a mobilização como um dos maiores atos recentes de contestação popular contra propostas em tramitação no Legislativo brasileiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Veículos de comunicação estrangeiros repercutiram as manifestações realizadas em diversas cidades do Brasil contra a chamada “PEC da Blindagem” e contra projetos de anistia a investigados por corrupção. Os atos reuniram milhares de pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Em Goiânia, o protesto reuniu manifestanres na Praça Universitária.

O jornal espanhol El País destacou que os protestos evidenciam o descontentamento popular com a tentativa de parlamentares de reduzir a atuação da Justiça Eleitoral e dificultar investigações sobre uso irregular de recursos públicos. O veículo classificou as manifestações como uma resposta direta da sociedade à movimentação no Congresso.

O francês Le Monde também noticiou os atos, apontando que a proposta de emenda constitucional é vista como uma ameaça à transparência e ao combate à corrupção no país. O jornal ressaltou que o debate em torno da PEC ocorre em um momento de crescente polarização política.

Já o britânico The Guardian chamou atenção para a pressão exercida por movimentos civis e organizações não governamentais, que alegam que a aprovação da medida enfraqueceria mecanismos de fiscalização e criaria um ambiente de impunidade.

Nos Estados Unidos, o The New York Times avaliou que a mobilização popular amplia a tensão entre sociedade civil, Judiciário e Congresso. O jornal destacou ainda que o tema ganhou relevância internacional por envolver diretamente a credibilidade das instituições democráticas brasileiras.

As manifestações também foram repercutidas por redes de televisão e agências de notícias, como a BBC e a Reuters, que apontaram a mobilização como um dos maiores atos recentes de contestação popular contra propostas em tramitação no Legislativo brasileiro.

