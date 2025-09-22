Imprensa internacional repercute protestos contra anistia e PEC da Blindagem no Brasil

Veículos de comunicação estrangeiros repercutiram as manifestações realizadas em diversas cidades do Brasil contra a chamada “PEC da Blindagem” e contra projetos de anistia a investigados por corrupção. Os atos reuniram milhares de pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Em Goiânia, o protesto reuniu manifestanres na Praça Universitária.

O jornal espanhol El País destacou que os protestos evidenciam o descontentamento popular com a tentativa de parlamentares de reduzir a atuação da Justiça Eleitoral e dificultar investigações sobre uso irregular de recursos públicos. O veículo classificou as manifestações como uma resposta direta da sociedade à movimentação no Congresso.

O francês Le Monde também noticiou os atos, apontando que a proposta de emenda constitucional é vista como uma ameaça à transparência e ao combate à corrupção no país. O jornal ressaltou que o debate em torno da PEC ocorre em um momento de crescente polarização política.

Já o britânico The Guardian chamou atenção para a pressão exercida por movimentos civis e organizações não governamentais, que alegam que a aprovação da medida enfraqueceria mecanismos de fiscalização e criaria um ambiente de impunidade.

Nos Estados Unidos, o The New York Times avaliou que a mobilização popular amplia a tensão entre sociedade civil, Judiciário e Congresso. O jornal destacou ainda que o tema ganhou relevância internacional por envolver diretamente a credibilidade das instituições democráticas brasileiras.

As manifestações também foram repercutidas por redes de televisão e agências de notícias, como a BBC e a Reuters, que apontaram a mobilização como um dos maiores atos recentes de contestação popular contra propostas em tramitação no Legislativo brasileiro.