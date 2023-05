Impulsionando a economia de Goiás e celebrando 101 anos de progresso

Aparecida de Goiânia é uma cidade que tem ganhado destaque significativo na economia do estado. Com uma população em constante crescimento e uma localização estratégica próxima à capital do estado, o município tem se tornado um importante polo econômico. No seu aniversário de 101 anos de fundação, Aparecida comemora também seu desenvolvimento urbano e social.

A economia de Aparecida de Goiânia é diversificada e abrange diversos setores. Um dos pilares econômicos da cidade é o setor industrial, com a presença de indústrias dos mais variados segmentos, como alimentos, química, metalurgia, plásticos, entre outros. Essas indústrias contribuem para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local.

Na última década, por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) de Aparecida cresceu 122%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Passou de R$ 3,8 bilhões, em 2009, para R$ 12,9 bilhões, em 2018, com elevação de 17,40% ao ano. Há um ano à frente do Poder Executivo, o prefeito, Vilmar Mariano, destaca que o seu trabalho é uma continuidade das gestões passadas.

“Estamos executando o plano de governo elaborado com a realização de uma série de obras. Nossa cidade avançou muito nos últimos anos em infraestrutura, com a pavimentação de centenas de bairros, a educação ganhou dezenas de novas unidades, a saúde deu um salto de qualidade com ampliação da rede e, sobretudo, com o HMAP. A cidade segue avançando”, pontua.

Nesses 101 anos, Aparecida de Goiânia tem celebrado sua história e suas conquistas ao longo dos anos. A cidade vem investindo em infraestrutura, educação e inovação, buscando atrair novos negócios e fortalecer ainda mais a sua economia. A prefeitura anunciou um pacote de investimentos de R$ 1 bilhão. De acordo com o chefe do Executivo, esse montante é fruto de financiamento junto ao Novo Banco de Desenvolvimento com contrapartida do município.

O investimento, segundo Vilmar Mariano, será destinado para “asfaltar todos os bairros ainda não pavimentados. Hoje, apenas 23% das ruas não são asfaltadas. Ainda neste pacote, vamos construir 13 novos Cmeis, escolas, quatro parques, pontes e viadutos. O processo, que é complexo, está andando e devemos iniciar as obras nos próximos meses”.

Potência econômica

Em 10 anos, o número de empresas ativas na cidade saltou de 6 mil para cerca de 54 mil, entre comércios, indústrias e empreendimentos do ramo de prestação de serviços. Hoje, são aproximadamente 80 mil CNPJs ativos em Aparecida, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

O desenvolvimento econômico de Aparecida é confirmado também em estatísticas nacionais. Divulgado em março pela Escola Nacional de Administração Pública, o Índice de Cidades Empreendedoras mostra que, no ranking geral, Aparecida foi o 3º município que mais avançou na passagem de 2022 para 2023. Saiu da 65ª para a 35ª posição. Nos sete polos industriais de Aparecida trabalham mais de 120 mil pessoas, conforme a Secretaria Municipal do Trabalho.

“Isso é mérito do poder público, dos moradores e dos empresários que apostam em nossa cidade. Sou muito grato a cada empreendedor que confia no desenvolvimento de Aparecida, cria postos de trabalho e gera divisas para o nosso município”, diz o prefeito Vilmar Mariano.

Novo complexo aeronáutico vai gerar 3 mil empregos

Outro empreendimento que deve potencializar a reputação de Aparecida como grande centro logístico é o Polo Aeronáutico Antares. O complexo para decolagens, pousos, hangaragem e manutenção de aeronaves de pequeno e médio porte está sendo construído pela iniciativa privada na região leste de Aparecida, com acesso pela Avenida Santana.

Segundo Marcos Alberto Campos, um dos sócios-diretores do Polo Aeronáutico Antares, o complexo deve gerar 3 mil empregos para as famílias aparecidenses. Em reunião com o prefeito Vilmar Mariano, ele explicou que a construção do empreendimento foi dividida em cinco fases, sendo a primeira com previsão de entrega no segundo semestre de 2024.

História de Aparecida de Goiânia

A história de Aparecida começou em 11 de maio de 1922. Naquela data, famílias de precursores da cidade rezaram uma missa campal onde foi construída, depois, a capela da padroeira do arraial – atualmente Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Entre os vários colaboradores neste momento inicial estão Aristide Frutuoso, Antônio Lourenço Ribeiro, Antônio Alves Fortes, Antônio Bertoldo Ribeiro, Elias Gonçalves Primo, Manuel Cabral da Silva, Joaquim Marques da Silva, Benedito Batista de Toledo e outros.

Em 26 de dezembro de 1958, foi criado o Distrito de Goialândia, reconhecendo esta então pequena comunidade através da Lei n° 1.406. E em 14 de novembro de 1963, através do projeto de Lei nº 784/63, a Assembleia Legislativa de Goiás sancionou a Lei nº 4.927, criando, assim, o município de Aparecida de Goiânia.