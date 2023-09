Inadimplência em Goiânia aumenta: bancos lideram dívidas

O número de inadimplentes em Goiânia aumentou 0,67% em agosto, de acordo com um levantamento mensal do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) com o apoio da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia. Este aumento é inferior ao da região Centro-Oeste (3,44%) e à média nacional (7,17%). A faixa etária com maior participação foi a de 30 a 39 anos (26,46%), seguida pelos de 40 a 49 anos (22,66%). Os homens continuam devendo mais, com 50,67%, contra o indicador de 49,33% das mulheres.

Em agosto, cada consumidor inadimplente de Goiânia tinha, em média, 2,159 dívidas em atraso. O setor com maior participação no número de dívidas na capital foi o de Bancos, com 64,37%. Cada consumidor goianiense negativado devia em agosto, em média, R$ 4.739,68. O tempo médio de atraso dos devedores é igual a 27,2 meses, sendo que 36,05% estão inadimplentes entre 1 e 3 anos. O número de dívidas em atraso dos negativados cresceu 8,57% em agosto de 2023.

Evolução do número de dívidas

O número de dívidas em atraso dos negativados cresceu 8,57% em agosto de 2023, em relação ao mesmo mês do ano passado. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (10,46%) e também abaixo da média nacional (14,75%). Na passagem de julho para agosto, o número de débitos dos goianienses cresceu 1,80%.

No estado

Em julho, foram registradas 563.436 empresas inadimplentes na região Centro-Oeste, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. Goiás foi a Unidade Federativa (UF) com o maior número de registros (221.276).

Nacional

Na análise nacional, foram registradas 6,55 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, um aumento de 33 mil companhias em relação a junho de 2023, mês em que também havia sido registrado recorde da série histórica do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.

Crescimento

A venda de cerveja zero álcool no Brasil deve ter alta de 24% em 2023, chegando a um volume de 480 milhões de litros. Essa tendência é reflexo de uma mudança significativa no comportamento dos consumidores brasileiros, que têm demonstrado um aumento no consumo de “cervejas 0% álcool”. Segundo a Euromonitor International, o consumo da bebida sem álcool cresceu 37% em 2022, superando a marca de 390 milhões de litros.

Abates

A defesa agropecuária em Goiás contribuiu para o crescimento dos abates de bovinos e aves. No segundo trimestre de 2023, Goiás registrou um aumento de 23,6% no abate de bovinos em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. O número de aves abatidas também atingiu um recorde para o segundo trimestre, com um aumento de 14,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Recordes

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) desempenha um papel crucial na obtenção desses números recordes. A agência desenvolve ações de educação sanitária, controle e erradicação de doenças, monitoramento, vigilância, apoio técnico e inspeção para garantir a saúde e o bem-estar dos animais. Isso resulta na qualidade do produto goiano e no crescimento do mercado.

Comércio Exterior

A Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) inaugurou um escritório da Câmara de Comércio Exterior (Comex). O objetivo é aumentar o fluxo de negócios locais e promover a geração de emprego e renda no Estado. A sala da Comex da Acieg será nomeada em memória de Sandro Waldeck Félix de Sousa, advogado internacionalista e diretor de Comércio Exterior da Acieg, que faleceu em 2021.

Revolution

A Yellot, em parceria com a SolarEdge, traz ao Centro-Oeste a revolucionária tecnologia Smart Energy. Este projeto de energia solar inteligente promete otimizar o rendimento e o consumo de energia, podendo reduzir em até 95% a conta de luz. Além disso, o sistema permite o armazenamento de energia e pode ser integrado à recarga para veículos elétricos, representando um grande avanço na gestão de energia residencial.

Reabertura

A Caixa Econômica Federal reabriu a linha Microcrédito Caixa Repasse, destinando R$ 300 milhões até dezembro ao programa. Cerca de 160 mil empreendedores terão acesso a crédito barato com orientação técnica no segundo semestre. Os empréstimos terão juros a partir de 0,69% ao mês, com o valor final da taxa dependendo da viabilidade do projeto.

Viabilidade

Diferentemente do SIM Digital, o MPO concede empréstimos mediante análise da viabilidade do projeto. Voltado à ampliação da capacidade produtiva, esse tipo de crédito pode financiar a melhora do fluxo de caixa (capital de giro). O MPO também pode ser usado para a compra de equipamentos, móveis, ferramentas e demais itens necessários ao funcionamento da atividade econômica.

Fidelidade

O Panorama de Fidelização no Brasil 2023 revelou que empresas com programas de fidelização estruturados têm seis vezes mais interações com seus consumidores. Cerca de 80,9% dos entrevistados participam de programas de fidelidade, e 53,6% fazem parte de até três programas. As ações de fidelização mais populares incluem cashback, cupons de desconto e acumulação de pontos. A maioria dos respondentes (83,2%) concorda que esses programas melhoram sua experiência de compra. Além disso, 82,7% valorizam o reconhecimento da marca.