Inaugurado projeto de natação para mães e bebês em situação de vulnerabilidade

As piscinas do Centro da Juventude Tecendo o Futuro, em Goiânia, agora têm uma nova utilidade especial: propiciar momentos de união entre jovens mães e seus bebês atendidos pelo Programa Meninas de Luz. Elas vão usar as dependências da unidade do Governo do Estado, mantida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), para aulas de natação. Com apoio profissional, as mães acompanham o bebê na execução dos movimentos, em água aquecida, e aproveitam para brincar e estreitar laços com a criança.

A atividade aquática, realizada por meio do Goiás Social, alia esporte e diversão e é voltada para crianças a partir de seis meses de idade. As aulas estão disponíveis de forma gratuita, quinzenalmente, na unidade que fica localizada no Jardim Novo Mundo, na capital. A prática promove o desenvolvimento corporal e psicomotor, fortalece o sistema respiratório e muscular, auxilia na qualidade do sono e ainda reforça vínculos afetivos.

Para a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, a iniciativa garante proteção social para as jovens em situação de vulnerabilidade social. “Tudo é pensado para que as mães atendidas na unidade e seus bebês tenham qualidade de vida”, afirma.

Kethellen Morais, 19 anos, mãe da Clarisse, de oito meses, conta entusiasmada sobre a primeira experiência da filha na natação. “Eu queria muito que ela fizesse natação desde agora, que é pequenininha, mas não tenho condições de arcar com isso. É muito bom saber que o Meninas de Luz nos oferece a atividade de graça aqui na OVG”.

Atendimento gratuito

O Meninas de Luz é voltado para grávidas e jovens mães em situação de vulnerabilidade social com até 21 anos de idade. As participantes recebem enxovais completos para os bebês, com banheira, roupinhas, manta e itens de higiene; fraldas descartáveis; “farmacinha” e cestas com hortifruti do Banco de Alimentos.

No programa, uma equipe multidisciplinar trabalha temas relacionados a educação sexual, saúde, cuidados com o bebê, vacinação, planejamento familiar e direitos do cidadão, além de ofertar, gratuitamente, atendimento psicológico, odontológico e de enfermagem. Também são oferecidos cursos de qualificação profissional, oficinas e ensaios fotográficos. Em 2023, o Meninas de Luz tem atendido uma média mensal de 220 adolescentes.