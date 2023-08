Incêndio em assentamento de Jataí é controlado por bombeiros e agricultores

No último sábado, 12, uma resposta rápida do Corpo de Bombeiros foi crucial para conter um incêndio que ameaçava residências e vegetação em um Assentamento à margem direita da GO 184, sentido a Raizen. Moradores do Assentamento entraram em contato com o serviço de emergência 193 após notarem um incêndio se espalhando rapidamente. O fogo representava perigo iminente não apenas para a vegetação local, mas também para as casas da comunidade.

Os Bombeiros agiram com agilidade, enviando uma Guarnição de Combate a Incêndio ao local. Ao chegarem, encontraram as chamas já se aproximando das residências. Utilizando sopradores e uma mangueira de água, a equipe de Bombeiros conseguiu controlar e extinguir o fogo. A colaboração de fazendeiros com maquinários também foi fundamental no combate às chamas. Felizmente, graças à ação coordenada entre Bombeiros e Agricultores, não houve vítimas e os danos materiais foram minimizados. O incidente ressalta a importância de cuidados básicos para evitar incêndios, especialmente em áreas com vegetação próxima a residências.

Especialistas reforçam a necessidade de evitar a prática de queimadas em locais de mata e a criação de aceiros, faixas sem vegetação que servem como barreira contra incêndios. A conscientização sobre o manejo seguro do fogo também é crucial para prevenir situações semelhantes no futuro.