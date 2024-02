Incorporadora está com 58 vagas de trabalho abertas em Goiânia

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final de janeiro, apontam que o Brasil fechou 2023 com mais de 1,48 milhão de empregos com carteira assinada. Foram 1.483.598 novas vagas criadas no ano. O resultado foi positivo nos cinco grandes grupamentos econômicos e nas 27 Unidades da Federação. A Construção Civil, com um saldo de 158.940 (+6,6%) de empregos, foi a terceira desses grupos.

Em 2024 o setor tem tudo para se manter como um grande gerador de postos de trabalho oficiais. Em Goiânia, a Opus Incorporadora possui 16 obras em andamento atualmente e sempre disponibiliza oportunidades de emprego com carteira assinada. No momento, a empresa está com 58 vagas abertas para os seguintes cargos:

40 Ajudantes

4 Encarregados

2 Carpinteiros

8 Pedreiros

2 Gesseiros

2 Sinaleiros

Quem se interessar em alguma das oportunidades pode ir pessoalmente na Central de Contratações da incorporadora, situada na Cidades Opus que fica na esquina da Rua T-57 com a Rua T-36, no Setor Bueno, entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9841-7506 ou enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Além do salário, a empresa também oferece benefícios.