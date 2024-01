Incorporadora nega que tenha feito “gato” na rede de água no Setor Marista

A Opus Incorporadora, responsável pela obra de um prédio na Rua 1.128, no Setor Marista, onde houve um desmoronamento do terreno e de parte da via, emitiu nota na qual nega ter feito “gato” para usar clandestinamente água tratada do antigo proprietário do imóvel. Ontem, a Saneago divulgou uma nota afirmando que a incorporadora havia feito a ligação de água tratada e repudiou “toda e qualquer narrativa que tente imputar à Companhia a responsabilidade pelo desmoronamento ocorrido no último dia 15 de janeiro”.

A incorporadora, por sua vez, repudiou a afirmação da Saneago e garantiu que está buscando as causas do incidente. Na terça-feira, a Opus divulgou o laudo de uma empresa paulista, especializada em fundações de edifício, assegurando que os moradores poderiam voltar em segurança para o Edifício Catas Altas, de onde eles foram retirados na madrugada de segunda-feira. Peritos da Superintendência de Polícia Técnico-Científica também fizeram uma perícia no local, mas o laudo só deverá ficar pronto em 20 dias.

Veja na íntegra a nota da Opus Incorporadora:

A incorporadora responsável pela obra onde aconteceu o incidente na Rua 1128 repudia veementemente as acusações da Saneago e esclarece que está realizando os levantamentos necessários para se determinar com segurança as causas do incidente, assim como a Polícia Técnico-Científica está fazendo suas inspeções, e aguarda com serenidade as conclusões.

Em nenhum momento, a incorporadora apontou causas ou culpados do evento, sendo ela a maior interessada em esclarecer o que de fato aconteceu.

A empresa permanece colaborando com todos os órgãos e prestando toda assistência aos vizinhos para que retornem com segurança para suas casas. Nosso compromisso continua sendo com a verdade e a máxima segurança em benefício da sociedade e da vizinhança.

A empresa esclarece ainda que não praticou nenhum ilícito ou irregularidade e que adotará todas as medidas cabíveis para que a verdade seja estabelecida.