Índices de criminalidade recuam em até 89,8% em Goiás, diz governo

Goiás registrou queda de 50,8% no número de homicídios dolosos em 2023, na comparação com 2018. Esse é um dos vários indicadores criminais que seguem uma série histórica de redução consecutiva, desde 2019. Os dados foram apresentados pelo governador Ronaldo Caiado durante encontro com a cúpula da Segurança Pública do Estado, realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. “Aqui não tem só teoria. É teórico com prática. É competência com operacionalidade”, disse o governador sobre a dinâmica de trabalho que resultou nos índices positivos.

Uma das reduções mais expressivas diz respeito ao roubo de veículos (-89,8%): foram 1.029 no ano passado, ante 10.103 casos em 2018. Já crimes como furto e roubo a transeunte tiveram queda de 85,8% e 83%, respectivamente. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu 86,7% – foram 14 casos em 2023 e 105 no ano de 2018. “Sou extremamente orgulhoso de liderar um Estado com esta equipe de segurança. E nosso trabalho seguirá visando sempre o avanço, a proteção total dos goianos”, afirmou o governador.

Crimes de lesão seguida de morte tiveram queda de 55,7% no período avaliado – 61 em 2018 e 27 no ano passado. Outros indicadores de destaque são o homicídio tentado (-20,6%), estupros (-10,5%), roubo em comércio (-81,8%), roubo de carga (-90,6%), roubo em residência (-75,9%) e furto de veículos (-60,1%).

Para reforçar o combate aos crimes de violência contra a mulher, o Governo de Goiás ampliou os canais de denúncia, bem como o apoio às vítimas. O objetivo é estimular o registro de ocorrências e fortalecer a rede de proteção.

Confira o balanço:

* Homicídios dolosos: -12,1% (caiu de 1.185 para 1.042)

* Homicídio tentado: – 7,3%% (caiu de 1.829 para 1.696)

* Estupro: -12% (caiu de 800 para 704)

* Latrocínio: -57,6% (caiu de 33 para 14)

* Roubo a transeunte: -32,7% (caiu de 11.682 para 7.861)

* Roubo de veículos: -30,1% (caiu de 1.473 para 1.029)

* Roubo em comércio: -27% (caiu de 880 para 642)

* Roubo a residências: -34,9% (caiu de 869 para 566)

* Roubo de cargas: -52,3% (caiu de 86 para 41)

* Roubo a instituição financeira: nenhum caso desde 2019

* Furto a transeunte: -33% (caiu de 10.930 para 7.328)

* Furto a veículo: -19,1% (caiu de 5.559 para 4.498)

* Furto em comércio: -15,3% (caiu de 12.646 para 10.707)

* Furto em residência: -20,5% (caiu de 21.193 para 16.849)

* Roubo em propriedade rural: -28% (caiu de 110 para 79)

* Furto em propriedade rural: -14% (caiu de 3.706 para 3.202)