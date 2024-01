Inglês diz ser mantido em cárcere em clínica de reabilitação

Um homem de nacionalidade inglesa foi resgatado, pela Polícia Militar, em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, em Caldas Novas. A PM chegou até o local depois que um ex-segurança de Robert Witchell, de 54 anos, conseguiu informar as autoridades que o homem teria conseguido fazer contato com ele via e-mail pedindo ajuda.

Segundo a Polícia Militar, o homem teria sido internado compulsoriamente, tendo sido levado por quatro homens.

No local, a PM diz não ter localizado nenhum responsável técnico e que hão havia alvará de funcionamento.

A Polícia Civil está investigando o caso.