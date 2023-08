Inmet: Previsão de chuva para Goiás nos próximos dias

Chances são para a região sudoeste do Estado, já no próximo fim de semana. A capital já conta com temperaturas mais amenas e unidade do ar acima dos 29%

Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2023 - 15:56

Segundo o Instituto, Goiânia pode registrar precipitações isoladas