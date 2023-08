Idtech abre seleção para médicos e recepcionista

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) está com processo seletivo aberto para contratação de médico generalista I e II e recepcionista, nas unidades de Quirinópolis e Rio Verde da Rede Hemo em Goiás. As inscrições devem ser feitas entre os dias 2 e 4 de agosto no site http://www.idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco” e depois clicar em “Área do candidato” e “Quero me cadastrar”.

As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência, com salários variando entre R$1.501,66 e R$8.164,87. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista por competências. Os resultados e convocações serão divulgados conforme o cronograma descrito no edital, disponível no site do Idtech http://www.idtech.org.br.