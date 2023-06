Inscrições para minicursos e laboratórios de cinema no Fica 2023 são prorrogadas

O 24º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) prorrogou o período de inscrição para as atividades formativas de cinema que serão realizadas durante o evento. Os interessados agora têm até a próxima quarta-feira, 7 de junho, para preencher e enviar o formulário de inscrição disponível online no site do Fica: https://fica.go.gov.br/atividades-formativas/.

As atividades formativas são abertas para documentaristas, cineastas, profissionais do audiovisual, roteiristas, produtores e estudantes. O número de vagas varia de acordo com cada atividade, podendo chegar até 30 vagas por atividade. A seleção dos participantes será feita pelos próprios ministrantes.

O Fica 2023 acontecerá de 13 a 18 de junho, na cidade de Goiás. O evento é promovido pelo Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). Também conta com a colaboração da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (UFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

Dentre as atividades formativas de cinema oferecidas, destacam-se:

Minicurso: De Perto ou de Longe? Estudos sobre a distância no cinema documentário

Ministrante: Marcos Pimentel

Data: 14 a 16/06/2023

Horário: 9h às 13h

Local: Colégio Santana

Vagas: 30

Exigências e documentos necessários no REGULAMENTO

Minicurso: 1 Minuto para uma Imagem

Ministrante: Renata Fortes

Data: 14 a 16/06/2023

Horário: 9h às 12h

Local: Colégio Santana

Vagas: 30

Exigências e documentos necessários no REGULAMENTO

Laboratório de Roteiros de Ficção – Narrativas Fora do Eixo

Ministrante: Daniel Leite Almeida

Data: 14 a 17/06/2023

Horário: 9h às 13h (quarta a sexta) e 14h às 18h (sábado)

Local: Colégio Santana

Vagas: 5 projetos com até 2 representantes cada um.

Exigências e documentos necessários no REGULAMENTO

Laboratório de Projetos de Documentário – Doc Lab Narrativas Femininas

Ministrante: Muriel Alves

Data: 14 a 16/06/2023

Horário: 9h às 13h

Local: Colégio Santana

Vagas: 4 projetos com até 2 representantes cada um

Atividade aberta apenas para pessoas com identidade de gênero feminina cis ou trans.

Antes de se inscrever, confira as exigências e documentos necessários no REGULAMENTO