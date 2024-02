Inscrições para o concurso do MP terminam no próximo dia 06

Os interessados em participar do concurso para o quadro auxiliar do Ministério Público de Goiás têm até as 18 horas da próxima quarta-feira (06/03) para fazer as inscrições ao certame.

São oferecidas 22 vagas para preenchimento imediato para cinco cargos: analista ambiental, com especialidade em Engenharia Agronômica; analista em edificação, com especialidade em Engenharia Civil; analista em edificação, com especialidade em Engenharia Elétrica; analista em edificação, com especialidade em Engenharia Mecânica, e analista em informática. Para todos os cargos, o salário é de R$ 10.400,77.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.cebraspe.org.br/concursos/mp_go_24_servidor. O valor da taxa de inscrição é de R$ 125,00, que deve ser paga por boleto bancário até 8 de março.

O concurso terá três etapas: prova objetiva, discursiva (de caráter eliminatório) e avaliação de títulos (de caráter classificatório). Ainda de acordo com o cronograma, a previsão é que as provas objetiva e discursiva sejam aplicadas em 21 de abril.

Na tabela abaixo, você confere os cargos e o número de vagas em ampla concorrência, vagas reservadas para pessoas com deficiência e as reservadas para candidatas (os) negras (os).