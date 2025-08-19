search
Tecnologia

Inscrições para o Epicentro da Inteligência Artificial começam em 20 de agosto

O programa é resultado da parceria entre o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG e o Hub Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 08:25

Goiás lança Epicentro da Inteligência Artificial - Foto Divulgação
A iniciativa vai destinar R$ 2 milhões para apoiar dez projetos selecionados, cada um com financiamento de R$ 200 mil - Fotos Secti

O Governo de Goiás lançou o Epicentro da Inteligência Artificial, programa que pretende consolidar o estado como polo estratégico de inovação e referência no desenvolvimento de soluções baseadas em IA. As inscrições ficam abertas de 20 de agosto a 21 de setembro de 2025 e podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas com até dez anos de CNPJ, pelo endereço abre.go.gov.br/epicentroia.

A iniciativa vai destinar R$ 2 milhões para apoiar dez projetos selecionados, cada um com financiamento de R$ 200 mil em modelo equity free — sem participação acionária do governo. Além do aporte financeiro, os empreendedores terão acesso a mentorias, laboratórios de ponta, apoio em registro de propriedade intelectual e contato direto com investidores.

O programa é fruto de parceria entre o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT), ligado ao Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), e o Hub Goiás – criado pelo governo estadual e gerido pelo Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil.

De acordo com o cronograma, pelo menos 150 startups participam da primeira fase, marcada para setembro. As quatro etapas do programa incluem pré-incubação, incubação on-line, incubação presencial em Goiânia e um demoday para apresentação a investidores.

Os setores prioritários incluem saúde, agronegócio, educação, cidades inteligentes e sustentabilidade.

Pesquisa