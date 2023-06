Inspirada em Cora Coralina, exposição “Todas as Coras” une moda, literatura e memórias

A exposição “Todas as Coras” da Thear Vestuário, marca criada pelo Empreendedor e Diretor Criativo Theo Alexandre, é uma homenagem à poetisa e doceira goiana Cora Coralina, unindo moda, literatura e memórias em um espaço único. Localizada no ateliê Eleonora Hsiung, no Setor Marista, a exposição apresenta looks desfilados na passarela, um selo personalizado com o rosto de Cora Coralina estampado e a assinatura da Thear, além de trechos de poemas e um mobiliário que evoca o passado e desperta memórias.

A coleção “Todas as Coras” busca trazer um diálogo entre o passado e o presente, resgatando comportamentos que eram comuns antigamente, mas que são pouco praticados atualmente, como o ato de escrever cartas. Na exposição, os visitantes são convidados a vivenciar esses sentimentos em um ambiente pensado para reflexão, despertando a importância de cada momento de nossas vidas.

O estilista Theo Alexandre destaca: “Na coleção ‘Todas as Coras’, exploramos o simbolismo do passado e do presente. É um resgate de comportamentos que eram habituais antigamente e que representam carinho, afeto e memórias duradouras. A exposição oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar esses sentimentos em um espaço totalmente instagramável, projetado para refletir e despertar a importância de cada momento da vida.”