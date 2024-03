Instituto Campus Party contrata monitores para laboratórios de robótica em Goiás

O Instituto Campus Party está contratando monitores para os laboratórios de robótica voltados para crianças e adolescentes mantidos pelo Governo de Goiás em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cristalina, Mozarlândia e Trindade. As vagas são para maiores de 18 anos que residam nas cidades, tenham experiência nas áreas de educação, tecnologia, mecatrônica, informática ou engenharia. Mais informações em abre.go.gov.br/roboticagoias.

Os laboratórios de robótica são mantidos pelo governo estadual, via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 19 cidades. As aulas são oferecidas dentro do programa Include, numa parceria com o Instituto Campus Party, responsável pela gestão dos laboratórios, e têm o objetivo de inserir jovens de comunidades de baixa renda no ambiente tecnológico, por meio do ensino gratuito de robótica, computação e programação.

Os cursos são oferecidos gratuitamente para estudantes de escola pública ou bolsistas da rede privada que tenham entre 8 e 18 anos de idade. Todos os laboratórios têm equipamentos para aulas de robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica, além de impressoras 3D, óculos de realidade virtual, drones, computadores, entre outros.