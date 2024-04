Inteligência Artificial auxilia estudantes da rede estadual na preparação

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) está utilizando um programa de desenvolvimento de leitura e redação com inteligência artificial para auxiliar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio na preparação para o Enem. O sistema Letrus, premiado pela Unesco como melhor tecnologia educacional do mundo, oferece aos alunos um diagnóstico individualizado de suas habilidades textuais, além de acompanhamento do desenvolvimento ao longo do ano.

Os estudantes cadastram suas produções na plataforma Letrus, que segue uma temática específica a cada ciclo. Atualmente, o tema em foco é “Os Impactos e Limites da Inteligência Artificial na Sociedade Brasileira”. De acordo com José Gabriel Menezes Freitas, coordenador de implementação em escolas públicas da Letrus, a plataforma entrega aos professores dados e estatísticas agrupadas por turmas, permitindo a preparação de aulas específicas para corrigir lacunas ou potencializar talentos.

Em experiências anteriores, a Letrus identificou que os estudantes que redigiram sete textos no período de um ano obtiveram uma melhora de 8%, enquanto os que entregaram nove textos tiveram um avanço de 12%. Freitas destaca que resultados como esses são fruto do engajamento de professores e gestores, que complementam o trabalho da inteligência artificial com acompanhamento e apoio pedagógico.

Benefícios para todos os estudantes

Luís Junqueira, professor de Língua Portuguesa e cofundador da Letrus, ressalta que mesmo os estudantes que não pretendem fazer o Enem se beneficiam com o treino de redação. “A preparação para a Redação do exame vai além do exame, cultivando habilidades humanas fundamentais como leitura crítica e articulação clara de ideias, essenciais para uma comunicação eficaz na vida cotidiana”, afirma.

Outras ações da Seduc

A utilização da Letrus faz parte de um conjunto de ações da Seduc na preparação dos estudantes para o Enem 2024. Além da plataforma, os alunos da 3ª série participam de aulões temáticos, receberão materiais de redação específicos e terão a oportunidade de solicitar isenção e inscrição no exame em “Dias D” de mobilização.

