Investimento de R$ 18,8 milhões é destinado à conclusão dos Eixos Leste-Oeste 1 e 3

Aparecida de Goiânia avança mais um passo rumo à melhoria da infraestrutura viária com o anúncio do investimento de R$ 18,8 milhões para a conclusão dos Eixos Estruturantes Leste-Oeste 1 e 3. Essas obras, que compreendem a implantação de 4,3 mil metros de galerias pluviais, 55,6 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em pistas duplicadas e 12,1 mil metros de calçadas, visam proporcionar maior fluidez e conexão entre os bairros da cidade.

O Eixo Leste-Oeste 1, que já teve mais da metade de seus 6,6 quilômetros entregue em 2022, conecta sete bairros da cidade, oferecendo uma alternativa estratégica para os moradores que precisam se deslocar entre a GO-040 e a Avenida Rio Verde. Já o Eixo Leste-Oeste 3, quando concluído, contará com 3,7 quilômetros de vias pavimentadas e duplicadas, ligando o Setor Bandeirantes à Avenida Beira Mar, no Buriti Sereno.

Essas iniciativas fazem parte do programa de investimentos Aparecida 100 Anos e prometem não apenas facilitar o trânsito, mas também melhorar a qualidade de vida dos cidadãos ao garantir vias amplas e seguras para o deslocamento diário.

Na cerimônia de lançamento das obras, realizada na sexta-feira, 21, o prefeito Vilmar Mariano enfatizou que a conclusão de ambos os eixos vai possibilitar mais fluidez e mobilidade para o município. “Estamos avançando com a pavimentação por toda Aparecida, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida para a população. Essa obra é a realização de um sonho e a conclusão de mais eixos estruturantes que garantem maior fluidez, conexão entre os bairros e mobilidade para a cidade”, ressaltou Mariano.

Solidariedade

Campanha de arrecadação de agasalhos em shopping

O Passeio das Águas Shopping está com uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A campanha acontece até o dia 5 de julho. Os visitantes do shopping são convidados a doar cobertores, casacos, agasalhos, blusas, calças, pares de meias, luvas e cachecóis. As doações podem ser feitas em um ponto de arrecadação localizado próximo à loja Marisa. Todos os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais da região, selecionadas pelo Instituto da Criança, parceiros da companhia.Para mais informações sobre a campanha, visite o site do Passeio das Águas Shopping.