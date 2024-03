Ipasgo Saúde já conta com Pix como opção de pagamento

O Ipasgo Saúde passa a aceitar Pix como opção de pagamento de mensalidades, coparticipações e parcelamentos dos serviços assistenciais prestados pelo plano de saúde. A partir desta quinta-feira (21/03), os beneficiários podem contar com a conveniência de quitar despesas de forma rápida, segura, desburocratizada, sem filas, boletos físicos e custos adicionais.

Para isso, basta acessar o site do Ipasgo Saúde, gerar o boleto e utilizar o QR code para efetuar o pagamento diretamente pelo aplicativo do banco ou outra instituição financeira, inclusive as digitais. “Estamos comprometidos em proporcionar a melhor experiência possível aos nossos beneficiários. E a integração do Pix é uma resposta direta à demanda por mais praticidade e eficiência no Ipasgo Saúde”, afirma o presidente da instituição, José Orlando Ribeiro Cardoso.

Segundo o gestor do plano de saúde que assiste quase 600 mil pessoas em Goiás, a adoção da ferramenta parte do programa de modernização e aprimoramento dos serviços em curso no Ipasgo Saúde, visa eliminar burocracias, além de contribuir para a redução de custos operacionais e a otimização dos processos internos da instituição. Além do Pix, o boleto bancário e o débito em conta continuam como opções de pagamento do Ipasgo Saúde.