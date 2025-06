Itens de festas juninas têm variação de mais de 340% em Goiânia

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) encontrou uma variação superior a 340% nos preços de produtos típicos de festa junina. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de junho em seis estabelecimentos comerciais da capital.

Dentre os itens que apresentaram as maiores disparidades estão a canjica amarela, o fubá e o pão de cachorro-quente. A canjica lidera o ranking, podendo ser adquirida por preços que variam de R$ 2,49 a R$ 10,99, uma diferença percentual de 341,37%. O preço do fubá ficou entre R$ 1,99 e R$ 7,69, tendo um oscilação de 286,43%. Já o quilo do pão de cachorro-quente foi encontrado com preços entre R$ 7,49 e R$ 22,90, o que representa um acréscimo de até 205,74%.

Outros itens típicos também demonstraram variações substanciais. A cachaça, por exemplo, registrou preços entre R$ 6,98 e R$ 19,90, uma diferença de 185,10%. Já a batata-doce, alimento comum nas celebrações, teve oscilação de 165,42%, sendo encontrada entre R$ 1,88 e R$ 4,99.

No entanto, alguns produtos apresentaram menor amplitude de preços. O leite de coco variou de R$ 4,39 a R$ 5,39 (diferença de 22,78%), enquanto o leite integral de um litro foi comercializado entre R$ 4,69 e R$ 5,99 (variação de 27,72%). O quilo da maçã gala oscilou entre R$ 10,88 e R$ 14,99 (mudança de 36,52%),. O leite condensado foi encontrado por R$ 4,99 a R$ 6,99 e o milho de pipoca de 500g estava sendo vendido entre R$ 4,17 a R$ 5,99. Eles apresentaram variações de 40,08% e 43,65%, respectivamente.

O Procon Goiânia ressalta que os preços refletem os valores praticados no período da pesquisa e podem sofrer alterações.

Apesar disso, os dados de 2025 apontam para uma redução expressiva no custo total dos produtos de festas juninas, em relação ao ano passado. Considerando os menores preços coletados, a soma caiu de R$ 288,50 em 2024 para R$ 190,50 em 2025, um decréscimo de 33,97%.

O Procon Goiânia orienta os consumidores a redobrarem a atenção quanto à data de validade, integridade das embalagens e qualidade dos produtos adquiridos para as festas juninas. A comparação de preços permanece como uma das ferramentas mais eficazes para assegurar economia, segurança alimentar e o pleno exercício do consumo consciente.

