Jogos Estudantis de Goiás começam nesta sexta

O maior evento desportivo escolar de Goiás vai começar! Os Jogos Estudantis (JEEGs) 2024 reúnem, a partir desta sexta-feira (15/03), quase 30 mil alunos das redes públicas e privada, em disputas da fase intermunicipal que ocorrerão até o próximo dia 15 de abril. A competição é destinada a estudantes-atletas de 12 a 17 anos de idade, com participação de técnicos, professores e familiares. A realização é da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Nesta fase, os JEEGs serão sediados pelas 40 Coordenações Regionais de Educação (CREs), onde também serão realizadas as cerimônias de abertura. “Nas cidades onde acontecem os jogos é uma grande festa. Independentemente de ganharem ou não, o que importa é que todos os estudantes são vitoriosos. Isso é o que vale para nós”, afirma a secretária da Educação, Fátima Gavioli.

Os Jogos estão divididos em três modalidades: coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol); individuais (Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez) e paralímpica (Atletismo, Natação, Parabadminton e Tênis de Mesa). Mais de 29,1 mil estudantes estão inscritos, além de 1,5 mil técnicos.

Para além da promoção do esporte, da prática de exercícios, da adoção de hábitos saudáveis e da formação de futuros atletas, os JEEGs contribuem para o processo de ensino-aprendizagem ao disseminarem atitudes como a disciplina, a organização, o espírito de equipe, a dedicação e o interesse pela escola e pelos estudos. Após a fase intermunicipal, são realizadas disputas das etapas regional e estadual, com previsão de término em junho.

Espírito de equipe

Conforme a Seudc, os JEEGs foram criados com o objetivo de promover, por meio do incentivo à prática esportiva, o intercâmbio, a interação, a convivência em grupo, as relações interpessoais, o espírito coletivo e desenvolvimento global das crianças e jovens em idade escolar. Também buscam utilizar o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social da juventude goiana.