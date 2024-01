Jovem morre em acidente de trabalho em Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para um acidente de trabalho ocorrido na manhã de hoje no bairro Boa Vista, em Anápolis, resultando na morte de um homem de 25 anos.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, estava desempenhando atividades de colocação de gesso em uma obra local quando, ao manusear uma barra de ferro para fora da janela, acidentalmente entrou em contato com uma rede de alta tensão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas lamentavelmente, a vítima veio a óbito no local do incidente. A concessionária de energia foi acionada para desligar a rede e possibilitar a retirada do corpo do local.