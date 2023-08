Jovem pula da janela de apartamento para escapar de incêndio em Goiânia

Um homem de 22 anos pulou da janela de um apartamento durante um incêndio nesta madrugada de quinta-feira (17), em um condomínio no Residencial Buena Vista III, Goiânia. Ele estava dormindo quando as chamas o cercaram. Socorrido com suspeita de fraturas nas pernas e intoxicação por fumaça, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde está em estado regular, consciente e respirando normalmente.

O tenente João Francisco, que atendeu a ocorrência, explicou que o homem acordou com o incêndio e, devido à fumaça e chamas próximas à porta, ele se dirigiu ao banheiro e pulou pela janela.

O apartamento estava no segundo andar do prédio. Vizinhos tentaram usar um extintor para controlar o fogo após arrombarem a porta, porém, não conseguiram sucesso. A origem e causa do incêndio não foram identificadas pelos bombeiros.