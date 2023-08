Juiz goiano é empossado como presidente do Coje

O juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Márcio Moraes, tomou posse como presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral (Coje), na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Moraes foi o primeiro magistrado goiano a assumir a presidência do Coje no biênio 2023/2024.

A solenidade contou com as presenças dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Tóffoli, do STJ, Laurita Vaz, Moura Ribeiro e Reynaldo da Fonseca. Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Marcelo Terto e Luiz Fernando Bandeira de Mello também estiveram na cerimônia de posse.

Márcio foi o primeiro magistrado goiano a assumir a presidência do Colégio. Ele é juiz membro no Tribunal e representa a classe dos advogados. Atua como juiz ouvidor regional desde 2021 e ocupava no Coje, o posto de 1º secretário no biênio 2021/2022.

A eleição para o biênio ocorreu no início de julho. Moraes foi eleito para substituir a juíza ouvidora do TRE-CE Kamile Castro.