Justiça recebe denúncia contra advogados integrados ao PCC

A Justiça recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra advogados acusados de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e decretou a prisão preventiva da advogada Amanda Somma Silva. Weverton Luiz Henrique Rodrigues Lourenço, que já está preso, e Belchior Epaminondas Wenceslau Júnior também responderão pelo crime de integrar a organização criminosa, cuja pena prevista é de 3 a 8 anos reclusão.

Segundo a denúncia, as investigações apontam que os advogados foram recrutados pela facção de origem paulista e passaram a integrar a chamada Sintonia dos Gravatas. Eles tinham o trabalho de transmitir informações e recados entre presos e membros da facção em liberdade. A investigação teve início após a apreensão de material probatório na residência de uma liderança nacional da facção no município de São Paulo.

O Gaeco aponta, na denúncia, que as investigações comprovaram a presença, de modo permanente, dos advogados denunciados na “folha de pagamento” do PCC, recebendo ordens, missões e prestando contas diretamente a membros da facção criminosa.

No curso das apurações, o denunciado Weverton Luiz Henrique Rodrigues Lourenço foi transferido para uma penitenciária federal, em atendimento a pedido judicial formulado pelo Gaeco em conjunto com a 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia.

Na ocasião, o Ministério Público pontuou que Weverton também havia sido responsável por uma ameaça de morte a um juiz de direito e participado do planejamento de uma fuga do sistema prisional. A investigação teve o apoio das Polícias Civil e Penal do Estado de Goiás.