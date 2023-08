A Justiça tornou réu o homem que abandonou o pai em uma padaria, em Luziânia. Na época dos fatos, o homem alegou que estava cansado de cuidar do idoso, que havia sofrido um AVC, e que demandava cuidados especiais. Ele também chegou a dizer que o idoso agredia a esposa, mãe do réu, sempre que ela ia cuidar dele. O filho se revoltou com a situação e decidiu abandoná-lo.

O homem chegou a ser preso pela Polícia Militar, mas foi solto ao pagar a fiança de R$ 1 mil.