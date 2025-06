Karlos Cabral é eleito para o Diretório Nacional do PSB

O deputado estadual Karlos Cabral foi eleito, neste domingo (1º), para compor o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O parlamentar passará a compor o diretório como membro titular no triênio 2026/2028. A eleição ocorreu durante o XVI Congresso Nacional do partido, realizado em Brasília, e contou com a participação de delegados de todas as regiões do país.

O evento também marcou a escolha do novo presidente nacional do PSB: o prefeito do Recife, João Campos, que comandará a sigla pelos próximos três anos. A nova composição do Diretório e da Executiva Nacional reflete o compromisso do PSB com a renovação, o fortalecimento da democracia interna e a consolidação de projetos que promovam justiça social e desenvolvimento para o Brasil.

Karlos Cabral, que exerce seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás, destacou a importância da representatividade do estado na instância nacional do partido e reafirmou seu compromisso com a construção de um PSB cada vez mais forte e conectado com as demandas da população.

Ao comentar sua eleição, o parlamentar goiano destacou a responsabilidade e o compromisso com a legenda. “É uma honra representar Goiás no Diretório Nacional do PSB. Vamos continuar trabalhando para que o partido siga sendo uma referência de diálogo, responsabilidade social e contribuição com o futuro do Brasil”, afirmou.

Além disso, durante o congresso estadual da sigla, Cabral foi reconduzido ao cargo de vice-presidente estadual do PSB em Goiás.

