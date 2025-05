‘Laço de Aço’: PCGO cumpre mandados e investiga roubo violento em fazenda de Pirenópolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação Laço de Aço com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão para esclarecer um grave crime de roubo majorado ocorrido na zona rural do município de Pirenópolis, no dia 29 de novembro de 2024. A ação criminosa, marcada por violência extrema, teve como vítima um morador de uma fazenda, que foi surpreendido em sua residência por dois indivíduos armados, em plena noite.

Durante o crime, os autores imobilizaram a vítima com um abraçadeiras de plástico, a mantiveram sob constante ameaça com arma de fogo e chegaram a simular um enforcamento utilizando um fio de energia, exigindo que fosse feito um depósito em dinheiro até o dia seguinte, sob ameaça de morte. A brutalidade da abordagem demonstra o elevado grau de periculosidade dos criminosos e a premeditação do ato.

Foram subtraídos aproximadamente R$ 1 mil em espécie, dois aparelhos celulares e joias da vítima. Além disso, os autores sabotaram a motocicleta da vítima antes de fugirem, para impedir qualquer tentativa de reação ou pedido de socorro imediato.

Após longo período de investigação, surgiram indícios da participação de suspeitos residentes em Pirenópolis e Aparecida de Goiânia, o que fundamentou a solicitação e o cumprimento de medidas judiciais.

A PCGO informa que as investigações seguem em curso, com foco na identificação de outros possíveis envolvidos. A colaboração da população, por meio de denúncias anônimas, é fundamental para o êxito das ações.

