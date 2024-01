Lançado edital para o programa Bombeiro Mirim

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás divulgou o edital para o Programa Educacional Bombeiro Mirim/PROEBOM – Edição 2024. O programa oferece um total de 1.728 vagas nas Unidades Operacionais dos Comandos Regionais Bombeiro Militar em todo o estado, destinadas a crianças entre 9 e 11 anos.

O cronograma do PROEBOM-2024 inclui o período de inscrições de 22 de janeiro de 2024 a 4 de fevereiro de 2024, com o sorteio agendado para 9 de fevereiro de 2024. Importante ressaltar que o sorteio será realizado online, no canal oficial do PROEBOM (@proebom.cbmgo no Instagram). As matrículas estão programadas para ocorrer de 19 de fevereiro de 2024 a 14 de março de 2024, precedidas por uma reunião preliminar com pais e/ou responsáveis em 15 de março de 2024. O início do Programa está marcado para 19 de março de 2024, com previsão de término em 14 de novembro de 2024. As solenidades de encerramento acontecerão de 15 de novembro de 2024 a 6 de dezembro de 2024.

O edital, em conformidade com as Leis n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e n. 14.805, de 9 de junho de 2004 (Criação do Programa Bombeiro Mirim), destaca a necessidade da leitura atenta do documento pelos interessados. Além de abordar as datas e procedimentos, o edital estabelece critérios para as inscrições, matrículas e a dinâmica do programa, que visa contribuir para a formação básica do cidadão, abordando temas relevantes como primeiros socorros, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, cidadania, ética, entre outros.

Para se inscrever no Programa Educacional Bombeiro Mirim/PROEBOM – Edição 2024, é crucial atender aos requisitos estabelecidos. Os pré-requisitos incluem residir no município sede da Unidade Operacional Bombeiro Militar desejada, comprovação através de documento de endereço; posse do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança; inscrição conforme as diretrizes estabelecidas no formulário específico; nascimento entre 19 de fevereiro de 2013 e 14 de março de 2015, comprovado por Certidão de Nascimento; aptidão física e psicológica atestada por documento médico; matrícula em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, comprovação de frequência; ausência de participação em edições anteriores do programa; e comprovação de cadastro no Cadastro Único do Governo Federal (para as turmas com vagas destinadas à crianças de baixa renda). Estes requisitos visam garantir uma seleção justa e proporcionar a oportunidade de participação a crianças aptas e elegíveis.

Vagas para Catalão – 10º Batalhão Bombeiro Militar

25 Matutino (Segunda e Quarta) Exclusivo Baixa Renda

25 Matutino (Terça e Quinta) Ampla Concorrência

25 Vespertino (Terça e Quinta) Ampla Concorrência

Vagas para Ipameri – 23ª Companhia Independente Bombeiro Militar

20 Vespertino (Terça e Quinta) Exclusivo Baixa Renda

18 Matutino (Terça e Quinta) Ampla Concorrência

Vagas para Pires do Rio – 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar

25 Vespertino (Terça e Quinta) Exclusivo Baixa Renda

Confira aqui o edital.